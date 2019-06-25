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В центре Ростова на два месяца ограничат движение

Ул. Лермонтовскую в Ростове перекроют для транспорта с 1 июля по 31 августа этого года, сообщает пресс-служба городского департамента автодорог.

Движение будет закрыто на участке улицы от пр. Буденновского до дома по ул. Лермонтовской, 48. Дорогу перекроют из-за обустройства военного городка войсковой части по пр. Буденновскому, 69. На время ограничения участок можно объехать по ул. Тельмана. Кроме того, на участке ул. Лермонтовской от пер. Островского до дома по ул. Лермонтовской, 46 организуют двустороннее движение.

Дарья Голякова


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