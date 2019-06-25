Осужден бывший директор ГКУ Пермского края «Гражданская защита»

Дзержинский суд Перми вынес приговор бывшему директору ГКУ Пермского края «Гражданская защита» Алексею Кулакову. Он признан виновным в умышленном превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году ГКУ «Гражданская защита» были заключены государственные контракты по усовершенствованию региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Пермского края на сумму более 21 млн руб. Несмотря на то что работы подрядчиком — ООО «НПО „Парма электроникс“» были выполнены не полностью, экс-директор учреждения подписал акты выполненных работ, на основании которых краевой минфин перечислил деньги. Ущерб региональному бюджету составил около 1,5 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил экс-директора к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.