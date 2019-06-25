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«Калашников» займется разработкой роботизированного комплекса «Соратник»

«Калашников» получил техзадание от Минобороны России на разработку роботизированного комплекса «Соратник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора концерна Владимира Дмитриева.

«Не так давно мы получили заказ на опытно-конструкторскую разработку с Министерством обороны, которая будет называться именно так — "Соратник". Это будет совершенно другие изделия, это будет целая линейка продуктов. Но все они будут опираться на те технологии, которые мы разработали, придумали и смогли подтвердить»,— заявил господин Дмитриев.

Гендиректор «Калашникова» отметил, что несколько лет назад концерн представил первый образец роботизированного комплекса на гусеничном шасси. В дальнейшем тема получила развитие в информационной боевой нейросети, в которой увязаны боевые роботы, включая «Соратник» и беспилотники. Ее представили на форуме «Армия-2018».

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