В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Дожди, местами сильные, грозы, град и ветер с порывами до 21 м/с ожидаются в Тюменской области с 25 по 27 июня. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Специалисты организации попросили водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. В МЧС рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. «Во время грозы не прятаться под высокими деревьями, не пользоваться мобильными устройствами и не ходить около металлических конструкций. «При граде, находясь на улице, выбрать укрытие либо защитить голову от ударов градин руками, сумкой или одеждой. Не пытаться найти укрытие под деревьями»,— предупредили спасатели.