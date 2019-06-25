Правительство Санкт-Петербурга будет субсидировать воздушный рейс в Ижевск

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал перечень воздушных рейсов, которые будут субсидироваться из бюджета города в 2019 году. В список также вошел маршрут Санкт-Петербург-Ижевск. Субсидии предоставляются авиаперевозчикам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части недополученных доходов, которая составляет не более 30%.

Всего перечень софинансируемых рейсов вошли 22 направления. Среди них девять городов из ПФО. Помимо Ижевска, в список вошли Йошкар-Ола, Киров, Нижний Новгород, Пенза, Саранск, Саратов, Ульяновск и Чебоксары.