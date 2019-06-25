В Екатеринбурге осуждена банда грабителей салонов сотовой связи

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор четырем участникам ОПГ, грабившим салоны сотовой связи и продуктовые магазины. Как рассказал глава пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых, преступления совершались с ноября 2017 по февраль 2018 года.

«Группа совершала налеты с применением оружия на салоны сотовой связи и продовольственные магазины Екатеринбурга и Свердловской области, похищая деньги, телефоны и ноутбуки. Сумма ущерба составила 4 млн руб. Шесть членов группы задержали сотрудники ОБОПа. Производством по уголовному делу занималось главное следственное управление регионального полицейского главка. Материалы уголовного дела составили 48 томов»,— рассказал он.

Суд признал участников преступной группы виновными по ст. 158 УК РФ (кража), 162 УК РФ (разбой) и приговорил Акмалджона Милтикова к четырем годам колонии за разбой, Кирилла Шестерина и Евгения Россошанского к 13 и 12 годам лишения свободы соответственно за совершение десяти эпизодов краж и разбоев, Айка Джулакян, совершившему девять разбойных нападений, дали девять лет. Все осужденные будут отбывать наказания в колониях строгого режима.

Также известно, что ранее к 17 строгого режима и 15 годам особого режима приговорили организаторов ОПГ. Приговор в законную силу не вступил.