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Управление автодорог «Сибирь» ищет подрядчика на реконструкцию дорог за 2,7 млрд рублей

Федеральное управление автодорог «Сибирь» объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-255. Контракт предполагает работы на трассе «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск в Кемеровской области. Начальная стоимость госконтракта — 2,7 млрд руб. Подвести итоги планируется в середине июля.

Как следует из конкурсной документации, общая протяженность участков, на которых будет вести работы подрядчик, составляет 9,8 км. Начать работы победитель торгов должен 25 августа 2019 года, а завершить — 31 октября 2021 года.

Оксана Павлова


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