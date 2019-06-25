25 июня, вторник
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирская политика

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Управление автодорог «Сибирь» ищет подрядчика на строительство двухуровневой развязки за 2,7 млрд рублей

Федеральное управление автодорог «Сибирь» объявило конкурс по выбору подрядчика на строительство двухуровневой развязки на пересечении автомобильной дороги Р-255 и подъезда к Томску. Контракт предполагает работы на трассе «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск в Кемеровской области.

Как следует из конкурсной документации, общая протяженность участков, на которых будет вести работы подрядчик, составляет 9,8 км. Начальная стоимость госконтракта — 2,7 млрд руб. Подвести итоги планируется в середине июля. Начать работы победитель торгов должен 25 августа 2019 года, а завершить — 31 октября 2021 года.

Оксана Павлова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тренды: на полку

Партнерский проект

Профиль пользователя