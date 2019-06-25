Управление автодорог «Сибирь» ищет подрядчика на строительство двухуровневой развязки за 2,7 млрд рублей

Федеральное управление автодорог «Сибирь» объявило конкурс по выбору подрядчика на строительство двухуровневой развязки на пересечении автомобильной дороги Р-255 и подъезда к Томску. Контракт предполагает работы на трассе «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск в Кемеровской области.

Как следует из конкурсной документации, общая протяженность участков, на которых будет вести работы подрядчик, составляет 9,8 км. Начальная стоимость госконтракта — 2,7 млрд руб. Подвести итоги планируется в середине июля. Начать работы победитель торгов должен 25 августа 2019 года, а завершить — 31 октября 2021 года.

Оксана Павлова