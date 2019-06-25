Компания «Воин-В» проиграла суд градозащитникам

Кировский районный суд отказал строительной компании «Воин-В» требовании по иску на 3,5 млн рублей к градозащитникам, выступавшим против застройки парка Александрино.

Сумма исковых требований включала как расходы генподрядчика, так и сумму компенсации, выплаченной одной из дольщиц. Однако суд отказал компании во взыскании по иску.

Напомним, что компания «Воин-В» в рамках программы реновации возводит в Петербурге два дома. В 2018 году суд не одобрил пролонгацию договора застройщику на работы в рамках программы.