Пятый кандидат подал документы на выборы главы Республики Алтай

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Алтай Леонид Ефимов сдал документы о выдвижении своей кандидатуры от «Справедливой России» на досрочные выборы главы региона, говорится в системе ГАС «Выборы». Таким образом представитель справороссов стал пятым выдвинутым кандидатом.

Ранее избирком принял документы от врио главы региона Олега Хорохордина («Единая Россия»), депутата парламента республики и лидера местных коммунистов Виктора Ромашкина, депутата горсовета Горно-Алтайска Дмитрия Софронова (ЛДПР) и представителя «Народно-патриотической партии России — власть народу» Михаила Соловьева.

Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября в два тура. Всем зарегистрированным кандидатам нужно будет пройти муниципальный фильтр, собрав минимум 81 подпись от депутатов и глав органов местного самоуправления.

Подробнее о грядущих выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Шесть имеем»

Юлия Сасевич