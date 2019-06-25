Юрий Уткин попросил не рассматривать вопрос о своем награждении

Сегодня на пленарном заседании Пермской гордумы депутаты не смогли рассмотреть вопрос о награждении почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» спикера Юрия Уткина (в связи с 55-летием). Перед рассмотрением вопроса господин Уткин поблагодарил главу Перми Дмитрия Самойлова за выдвижение. «Но по ряду причин считаю неправомерным, прошу вопрос исключить»,— сказал спикер, и был поддержан большинством депутатов. В итоге вопрос о награждении был исключен из повестки.

Отметим, что на июньском пленарном заседании планировалось наградить сразу трех руководителей Перми: помимо господина Уткина — главу аппарата думы Сергея Романюту (в связи с 60-летием) и замглавы Перми Игоря Субботина в связи с 50-летием. Всем номинантам полагалась единовременная выплата — по 11,5 тыс. руб. Законопроекты вызвали общественное возмущение. Вопросы о награждении господ Субботина и Романюты перенесены на августовское заседании думы.