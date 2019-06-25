На трассе Екатеринбург—Тюмень в ДТП погиб человек

На Тюменском тракте столкнулись Nissan Primera и Mazda 3, один человек погиб, сообщили в свердловском управлении ГИБДД.

«Nissan Primera двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mazda 3. Автомобиль развернуло, Mazda улетела в кювет, водитель погиб»,— рассказали в ведомстве.

Авария произошла днем, 24 июня. Водитель Nissan госпитализирован. По словам очевидцев, перед столкновением Nissan вилял на дороге и вел себя не вполне адекватно, пишет Е1.