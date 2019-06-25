Новым ректором педуниверситета избран бывший вице-премьер Салават Сагитов

Бывший вице-премьер Башкирии по социальным вопросам Салават Сагитов избран ректором Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ) имени Акмуллы, сообщает «Башинформ». Срок полномочий ректора — пять лет. На должность претендовали также проректор по научной и инновационной деятельности Илья Кудинов и директор Института исторического и правового образования Алексей Кортунов. Салават Сагитов исполнял обязанности ректора с ноября 2018 года. Его предшественник Раиль Асадуллин, руководивший вузом с 2005 года, осенью прошлого года избрался депутатом Курултая и возглавил комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Большинство участников конференции вуза проголосовали за господина Сагитова.

БГПУ в основном готовит кадры для сферы образования. Объединяет пять институтов, семь факультетов, 43 кафедры.

Ирина Самойлова