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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Силовики пресекли канал поставок наркотиков этнической ОПГ из Башкирии

Правоохранители изъяли более 10 кг героина у предполагаемых лидера и двух членов этнической ОПГ. Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в силовых структурах.

«Пресечен канал поставок наркотических средств в регион с территории Республики Башкортостан, организованный этнической ОПГ»,– говорится в сообщении.

Силовики задержали по подозрению в преступлении граждан России 1977, 1963 и 1968 года рождения. Сейчас следственный отдел УФСБ по Самарской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст.228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере»).

Георгий Портнов


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