В Оренбуржье построят два молочных комплекса на 7 тыс. голов

Строительство двух молочных комплексов на 3,5 тыс. голов каждый стартует в Оренбургской области в ближайшее время. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на врио губернатора Дениса Паслера.

По информации руководителя курирующего проект агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» Штефана Дюрра, в текущем году молочный комплекс появится в селе Новоборискино Северного района. В настоящее время земельный участок под строительство объекта оформлен в собственность.

В дальнейшем еще один молочный комплекс появится в Бугурусланском районе. Сейчас ведутся переговоры по оформлению земли под эти цели.

ООО «Северная Нива», дочерняя компания агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» реализует в Северном районе инвестиционный проект по строительству молочных комплексов с мая 2018. В настоящее время в действующих корпусах содержится 2143 коровы.

В общей сложности хозяйство насчитывает более 6,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Суточный объем производства молока – 55 т. Продуктивность на дойную корову составляет 25,6 кг. На сегодняшний день готовится к сдаче третья очередь комплекса на 1 тыс. голов дойного стада. В реализации проекта правительство Оренбуржья помогает агрохолдингу с решением земельного вопроса.

Георгий Портнов