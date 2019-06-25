КДВ запустит крупнейшую макаронную фабрику за Уралом в 2020 году

Компания «КДВ-агро», входящая в холдинг «КДВ групп», планирует запустить в 2020 году макаронную фабрику стоимостью 1,2 млрд руб. в Яшкинском районе Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатор региона Анатолия Харитонова. По словам чиновника, мощность новой фабрики составит 50 тыс. т продукции в год. «Это будет мощнейшая макаронная фабрика за Уралом, которая находится в Яшкино, она будет ориентирована на экспорт»,— сказал вице-губернатор.

КДВ планировал запустить макаронную фабрику в четвертом квартале 2018 года, но сроки реализации проекта сдвинулись, уточнили “Ъ-Сибирь” в администрации Яшкинского района. Как сообщалось, изначально планируемая мощность макаронной фабрики составляла 69 тыс. т. Общая стоимость проекта, в который также входит построенная мельница с элеватором, оценивалась в 2017 году в 3,78 млрд руб., а срок окупаемости — 11 лет.

Холдинг «КДВ групп» томского предпринимателя Дениса Штенгелова — один изкрупнейших в России производителей кондитерской продукции и снеков, который выпускает около 350 наименований. В холдинг входят более десяти фабрик в различных регионах России. В Яшкинском районе Кузбасса находятся кондитерские производства холдинга.

Нина Обелюнас