Мэр Кемерово увеличил свой доход за прошлый год на 30%

Доход мэра Кемерово Ильи Середюка за 2018 год вырос на 30,6% и достиг 3,09 млн руб. Это следует из его декларации, опубликованной на сайте городской администрации. Супруга мэра тоже нарастила свой доход по сравнению с предыдущим годом: ее заработок увеличился на 33,9% и составил 3,29 млн руб.

По сравнению с 2017 годом состав недвижимости главы города не изменился. В совместной собственности с супругой у него находится земельный участок площадью в 1,1 тыс. кв. м, дом площадью 192 кв. м и квартира площадью 173 кв. м. Помимо этого, господин Середюк владеет 1/2 доли садового участка (1,5. тыс. кв. м) и нежилого здания (75,3 кв.м.), а его супруга — двумя нежилыми зданиями общей площадью 60,2 кв. м. Глава города не имеет автомобилей в отличие от своей жены, которой принадлежат BMW X3 xDrive 201, снегоход Skandic SUV 600 и прицеп.

Нина Обелюнас