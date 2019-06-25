Жаркое лето для бизнеса

В банке «Левобережный» стартовала летняя акция «Жара» для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В период действия специальных условий представители малого и среднего бизнеса имеют возможность оформить кредит в офисах Банка «Левобережный» на сумму от 5 до 35 млн рублей сроком до 36 месяцев по ставке 10,95 % годовых. Цели кредитования: инвестиции или пополнение оборотных средств.

В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).

Акция «Жара» действует до 01.09.19 г. включительно. С полными условиями можно ознакомиться на сайте банка.

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