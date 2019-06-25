ВШЭ удвоит число международных научных лабораторий

«Мы планируем примерно в два раза увеличить число международных научных лабораторий ВШЭ, создать на базе наших передовых научных коллективов так называемые центры превосходства,— рассказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью “Ъ”.— Сейчас такие центры есть только на Западе. Это институт с такой напряженной и увлекательной научной жизнью, где постоянно проходят международные семинары, недельные школы для молодых ученых и перспективных студентов из других университетов, куда видные ученые со всего мира приглашаются без какого-то особого задания — просто поработать над своей темой. Кандидаты уже есть — это наш матфак, это Институт образования Исака Фрумина, это Центр когнитивных исследований Василия Ключарева. Собираемся удвоить и число иностранных студентов, и число иностранных преподавателей. Кстати, 45% иностранных студентов магистратуры ВШЭ уже сейчас из дальнего зарубежья. К 2030 году их должно стать 70%».

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