Аренда укрепляется в цене

Растущая стоимость ипотечного кредитования заставляет россиян все чаще отказываться от покупки жилья в пользу его аренды. Как следствие — ставки на нее растут. За минувший месяц средняя стоимость аренды квартиры в российских городах-миллионниках увеличилась на 2,6%, до 18,2 тыс. руб. в месяц. Но не во всех регионах динамика оказалась одинаковой. Лидером по росту цен за год, согласно данным аналитиков, стала Казань.



Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатные квартиры подорожали на 3,3%, до 26,5 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводят в ЦИАН. Но динамика оказалась достаточно разноплановой. Заметнее всего за минувший месяц подорожало съемное жилье в Нижнем Новгороде: арендовать однокомнатную квартиру здесь можно за 18,1 тыс. руб. в месяц, это на 12% больше аналогичного показателя в мае. Практически таким же оказался рост цен в Краснодаре: за месяц предложение подорожало на 11,6%, до 20,2 тыс. руб. в месяц.

В среднем по стране динамика оказалась менее выраженной. Согласно данным «Авито недвижимость», аренда однокомнатной квартиры в России сейчас обходится в среднем в 15,7 тыс. руб. в месяц — это на 0,2% меньше, чем месяц назад, и на 2,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Лидером по росту цен за год, согласно данным аналитиков, стала Казань. Однокомнатные квартиры здесь сейчас сдаются в среднем за 15,3 тыс. руб. в месяц — это на 6,5% дороже, чем городом ранее. На втором месте — Москва, где аналогичные варианты предлагаются за 35,6 тыс. руб. в месяц, что на 4,8% больше, чем год назад.

В «Мире квартир» приводят немного другие расчеты, согласно которым средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве сейчас составляет 40,3 тыс. руб. в месяц, что на 5,7% дороже, чем в прошлом месяце, и на 7,8% превышает показатель прошлого года. Аналогичное жилье в Санкт-Петербурге, согласно расчетам сервиса, сейчас предлагается за 25,4 тыс. руб. в месяц. За минувший месяц этот показатель увеличился на 3,7%, за год — на 8,5%. Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко связывает продолжающееся увеличение цен на арендное жилье с растущим спросом. «Люди вместо стратегии “покупать квартиру” выбирают опцию “арендовать”»,— рассуждает эксперт. Такое потребительское поведение он связывает с увеличением средних ставок по ипотечным кредитам.

Но не все региональные рынки сейчас демонстрируют устойчивое увеличение цен на аренду жилья. Так, в Омске, как следует из расчетов ЦИАН, за минувший месяц однокомнатные квартиры подешевели на 13%, а двухкомнатные — на 9%, до 11,4 тыс. руб. и 19,2 тыс. руб. в месяц соответственно. В «Авито недвижимость» лидером падения цен за минувший год называют Волгоград: аренда однокомнатной квартиры подешевела на 2,85%, до 11,2 тыс. руб. в месяц. В «Мире квартир» обращают внимание на начавшееся в минувшем месяце снижение цен в Перми: аренда однокомнатного жилья подешевела на 1,4%, до 13 тыс. руб. в месяц. Аналитики объясняют падение цен негативной динамикой спроса на жилье в отдельных депрессивных регионах.

Александра Мерцалова