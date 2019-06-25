От самозанятых ждут «взлета»

Чиновникам Татарстана пока не удалось убедить значительную часть самозанятых граждан в преимуществе нового налога на профессиональный доход. Он оплачивается в размере 4–6% от оборота через мобильное приложение. Как сообщил вчера министр экономики республики Фарид Абдулганиев, с начала года получить этот налоговый статус согласились лишь 15 тыс. человек. При этом федеральный центр требует, чтобы к концу года в республике зарегистрировались 60 тыс. самозанятых. Эксперты полагают, что активизировать процесс можно дополнительными льготами, но «тогда встает вопрос, почему остальные не могут претендовать на эти льготы».



В Татарстане с 1 января 2019 года статус самозанятых получили 15 тыс. человек. Об этом вчера сообщил министр экономики республики Фарид Абдулганиев, выступая на совещании в Госсовете по исполнению национальных проектов. Чиновник напомнил, что согласно установкам федерального центра, к концу года в Татарстане на новый вид налогообложения должны перейти 60 тыс. человек. Таким образом, почти за полгода власти республики исполнили годовой план по регистрации самозанятых лишь на 25%.

Напомним, специальный налоговый режим на профессиональный доход введен с 1 января 2019 года в четырех регионах-донорах: в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. В эксперименте участвуют граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Согласно принятому закону, самозанятые освобождаются от НДФЛ, но обязаны платить 4% с дохода от работы с физлицами и 6% — с организациями (совокупный доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год). Самозанятые регистрируются в качестве налогоплательщиков с помощью мобильного приложения «Мой налог».

Фарид Абдулганиев вчера отметил, что в последний месяц наблюдается «взлет активности» от самозанятых. В мае министерство отчитывалось, что из 80 тыс. самозанятых жителей России 10 тыс. пришлось на Татарстан. То есть за месяц самозанятыми стали 5 тыс. татарстанцев. Тем не менее, даже такими темпами выполнить заявленный план будет проблематично. Господин Абдулганиев пожаловался, что для Татарстана установлено слишком высокое значение. «Для примера: 48 тыс. должно быть зарегистрировано в Москве, которая (по численности населения) в пять раз больше, чем вся республика»,— приводит его слова с совещания «Татар-информ». Господин Абдулганиев попросил «поддержки на федеральном уровне по популяризации работы в этом направлении».

Отметим, что власти Татарстана были одним из инициаторов введения нового налога. Вопрос впервые был поднят на заседании республиканского совета по предпринимательству в апреле 2018 года, который проводил президент Татарстана Рустам Минниханов. Участники проектной группы «Бизнес в социальных сетях — новая экономическая реальность» сообщили, что собственным производством на дому вынуждены заниматься молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Они предложили установить «правила игры» для самозанятых. В то же время с резкой критикой «недобросовестных конкурентов» из числа домохозяек, которые продают свою выпечку через социальные сети, выступила владелица сети супермаркетов «Бахетле» Муслима Латыпова. Она посетовала, что нелегальные кондитеры «забирают объемы» у «добросовестных производителей, которые платят все налоги». Рустам Минниханов обещал подумать над тем, как самозанятых граждан сделать «полезными и для себя, и для общества». В октябре законопроект о введении специального налогового режима был внесен в Госдуму.

Рустам Минниханов неоднократно призывал чиновников республики «разъяснить преимущества» налога для самозанятых. «Это задача государственной важности России — вывести из тени»,— говорил президент. В марте этого года в социальных сетях появился ролик, где президент «агитирует» стать самозанятым экс-главу республики Минтимера Шаймиева (в ролике имитируется переписка чиновников в мессенджере).

К продвижению нового налога подключились муниципалитеты. В апреле с самозанятыми встречался мэр Казани Ильсур Метшин. Он обещал разработать специальную программу для самозанятых, чтобы они могли получать кредиты по субсидированной ставке наравне с малым бизнесом. Также он согласился предоставить льготную аренду муниципальных площадей для реализации продукции самозанятых. Первая ярмарка должна пройти в Горкинско-Аметьевском лесу 30 июня.

Эксперты считают, что объем теневого рынка России, который генерируется серым бизнесом и самозанятыми, может достигать 100–150% ВВП. «Ситуация, когда физлица не хотят выходить из тени и афишировать свои доходы, сложилась в силу отсутствия четкого общественного договора с властью: нет гарантии и уверенности, что микроскопический налог в 4% через некоторое время не превратится в 14% или в 40%»,— говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. При этом он отмечает, что «низкая ставка налога для самозанятых создает напряжение в обществе и ощущение очередного несправедливого распределения налоговой нагрузки»: «Почему самозанятые могут платить 4%, а все остальные, трудящиеся на официальных работах, должны платить 13%, а также еще порядка 30% в виде взносов в социальные фонды?»

Однако «главной мотивацией оставаться в тени», по мнению господина Антонова, является тот факт, «что выйти из тени можно только один раз, этот шаг невозможно отыграть назад, а налоговые условия могут поменяться не единожды». «Новый статус, с точки зрения эгоизма, самозанятым почти ничего не дает, кроме обеленного дохода, а налоговые обязанности придется соблюдать»,— добавляет Алексей Антонов. Он полагает, что «привлечь самозанятых в новый статус можно было бы дополнительными льготами, но тогда снова встает вопрос, почему остальные не могут претендовать на эти льготы». Он считает необходимым сформировать «новый общественный договор, по которому государство действительно заботится о гражданах и охраняет их интересы в сфере здравоохранения, образования, независимой судебной защиты и прочего, а граждане действительно платят налоги, на которые все эти системы существуют».

Кирилл Антонов