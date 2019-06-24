Доходы от налога на самозанятых не планируют отдавать местным бюджетам до 2023 года

В Госсовете Татарстана подготовили проект изменений к Бюджетному кодексу республики. Согласно предложенным поправкам, налог на самозанятых будет по-прежнему зачисляться в региональную казну, а не в бюджеты муниципалитетов, как это предполагалось изначально.

«Техническая возможность мобильного приложения «Мой налог» не позволяет осуществлять зачисление налога на профессиональный доход в местные бюджеты, доработка данного приложения не планируется,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим в Госсовете предлагают «продлить приостановление действия нормы Бюджетного кодекса РТ по передаче на местный уровень доходов по налогу на профессиональный доход до 1 января 2023 года».

Напомним, с 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях в пилотном режиме действует новый режим — налог на профессиональный доход. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. руб. в месяц и без наемных работников могут установить приложение «Мой налог» и работать без регистрации в налоговой инспекции.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"