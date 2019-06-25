Разгрузили борт

Пермские туристы, планировавшие отпуск в Грузии в ближайший месяц, возвращают билеты из-за отмены перелетов между странами. Авиакомпания «Победа» обещает вернуть средства даже за приобретенные невозвратные билеты. Эксперты считают, что пермяки заменят самостоятельный отпуск в Грузии на поездку в Сочи или путевку в Турцию, чем поддержат местный турбизнес.



Авиакомпания «Победа» прекратит выполнение рейсов в Грузию из Перми и обратно с 8 июля. «До 8 июля все рейсы „Победы“ в Грузию выполняются по расписанию. Всем клиентам отмененных рейсов после 8 июля будет выполнен полный возврат денежных средств»,— говорится в официальном сообщении авиа­компании. Для оформления возврата денег клиентам нужно обращаться в авиакомпанию по телефону или электронной почте. Согласно данным в официальных аккаунтах «Победы» в социальных сетях, на возврат выделяется 30 дней, однако фактически деньги поступают в течение трех-пяти дней. Получить деньги можно и за невозвратные билеты. Кроме того, можно попытаться изменить бронь и посетить Грузию до 8 июля.

Напомним, в Грузии началась волна протестов после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским и грузинским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в страну с 8 июля. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию. В Минтрансе РФ запрет для грузинских авиакомпаний объяснили необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и задолженностью страны перед РФ по аэронавигационному обслуживанию. По оценкам „Ъ-Прикамье“, из-за этого Грузия потеряет примерно 150 тыс. российских туристов, а авиакомпаниям придется вернуть около 3 млрд руб.

При этом старт прямых перелетов из Перми в Грузию в 2018 году тоже был связан с проблемами. Первый вылет, запланированный на 29 октября, был отменен. Тогда «Победа» объясняла это конфликтом с грузинской стороной, который был разрешен 2 ноября.

Оценить реальное количество туристов, пострадавших от запрета на авиасообщение, трудно, так как, по мнению экспертов, основное количество едет в Грузию самостоятельно. В новогодние праздники это направление стало для пермяков самым популярным. В первом квартале 2019 года на международных направлениях также лидировали Грузия и Турция. Эти данные предоставлял пермский аэропорт ранее.

По словам директора турфирмы «Валида» Елены Шперкиной, туристические потоки быстро перераспределятся: «Часть отправится в Сочи и Крым, часть — в Турцию». При этом, как уточняет госпожа Шперкина, некоторые туристы все же попадут в Грузию. «В основном в Грузию едут самостоятельные туристы, которые сами покупают авиабилеты и бронируют жилье. В Грузию они могут также попасть через Ереван или Минск»,— заключила Елена Шперкина.

По мнению директора сети тур­агентств «Планета» Виктора Тюлина, запрет авиасообщения с Грузией вынудит туристов изменить свои планы на отдых, но при этом позитивно отразится на пермском бизнесе. «Туристы массово отправились в Грузию, так как прямой перелет позволил самостоятельно организовать поездку. Малая часть людей отправилась в эту страну по путевке. Туристы, уже запланировавшие отдых, не откажутся от отпуска и выберут другую страну, скорее всего Турцию. Она не уступает по соотношению цены и качества, а отдых в России мало кого интересует из-за дороговизны. Безусловно, жаль, что Пермь потеряла такое направление перелетов. Но при этом вырастет спрос на организованный отдых в другие страны»,— пояснил господин Тюлин.

Юлия Сырова