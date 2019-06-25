Выборы пройдут через сквер

К довыборам в Ульяновскую городскую думу наблюдается большое внимание партий и политиков, в горизбиркоме ожидают высокую конкуренцию — более 12 кандидатов на одно место. Одной из главных точек столкновения кандидатов станет сквер около ДК «УАЗ», где при поддержке городской и региональной властей планируется строительство нового храма, что уже вызвало протесты части горожан, считающих, что разрешения на строительство были выданы с нарушениями. Политологи называют эту кампанию репетицией перед основными выборами в гордуму, которые состоятся через год, но при этом отмечают, что впервые к политической добавилась конфессиональная составляющая предвыборного процесса.

На минувшей неделе горизбирком Ульяновска объявил о назначении дополнительных выборов по Засвияжскому одномандатному округу № 16 (место освободилось в связи с избранием депутата Артура Котельникова в состав заксобрания). За неделю заявилось уже трое самовыдвиженцев, ранее в политической жизни города не замеченных: индивидуальный предприниматель Максим Давыдов (1989 г.р., совладелец и директор ООО «Грин-карта» — розничная торговля через интернет); домохозяин Иван Щелянов (1991 г.р., в прошлом — владелец и директор ликвидированных компаний, связанных с торговлей лесоматериалами ООО «Эткона» и ООО «Рутекс») и Анна Каразиева (1991 г.р., химик-эксперт Центра эпидемиологии). В день официального назначения выборов заявил о своем намерении баллотироваться в качестве самовыдвиженца независимый юрист, уполномоченный по правам потребителей на общественных началах Константин Толкачев, отметивший, что «городские депутаты существуют в какой-то своей микровселенной, автономной от избирателей».

Также, по данным „Ъ“, намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца защитник интересов собственников жилья жилого комплекса «Галактика» Илья Гуров. Он же — соучредитель и председатель региональной общественной организации содействия развитию патриотизма «Начни с себя», директор и соучредитель (50%) ООО «Честная УК», председатель правления товарищества собственников недвижимости «Галактика», директор и владелец ООО «УК Галактика».

Известно, что от партии «Единая Россия» будет выдвинут кандидатом Андрей Князев, гендиректор ООО «СтройМастер», ООО «Строительный рынок», ООО «Комплексподряд», в прошлом — гендиректор ООО «ТД Волжский» и ООО «СО Стройград» и соучредитель ООО «Мегастрой» (25%), ООО «Триумф-С» (40%) и ООО «АСК-Груп» (50%). Он же является исполнительным директором и единственным учредителем АНО Центр поддержки и реализации социально значимых программ «Забота и помощь».

Кроме того, все региональные отделения политических партий, имеющие право выдвигать кандидатов без сбора подписей («Единая Россия» КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России»), подтвердили „Ъ“, что намерены «обязательно выдвинуть своих кандидатов». Большинство пока еще определяются с конкретными кандидатурами, однако лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин уже заявил „Ъ“, что, «по всей вероятности, будет выдвинут первый секретарь обкома ВЛКСМ Максим Писарев. По данным источников „Ъ“, близких к региональному избирательному штабу, ожидается, что всего может быть более 12 кандидатов на одно место. «Во многих кампаниях в это время не было еще ни одного выдвинувшегося кандидата, а тут сразу три, и такой старт — это хорошо. Вполне возможно, будет высокая конкуренция, а чем больше кандидатов, тем будет лучше явка, что хорошо для комиссии»,— сказал председатель горизбиркома Вадим Андреев.

Илья Гуров отмечает, что раньше в избирательных кампаниях, в которых он участвовал, его «срезали по подписям избирателей». «Но мне кажется, что сейчас, в связи с ситуацией, когда сильно оппозиционное голосование за КПРФ, допустят всех. Партия власти заинтересована в том, чтобы размыть протестные голоса»,— считает господин Гуров.

В этих довыборах есть еще одна особенность. Центром 16го избирательного округа является сквер ДК «УАЗ», где при поддержке городских и региональных властей планируется строительство нового православного храма. Мнения жителей Засвияжья по поводу стройки разделились на две части — одни, заявляя, что их не спросили, меняя генплан города, выступают против строительства на месте сквера, другие — однозначно за возведение храма. В середине мая начались протестные акции жителей Засвияжья против строительства храма в сквере. В конце мая прокуратура Ленинского района подтвердила подозрения протестующих о незаконности выдачи разрешения на строительство, после чего оно было отозвано. Однако забор стройки остался на месте, более того, в минувшую субботу идею строительства храма поддержал и губернатор региона Сергей Морозов. Часть претендентов на депутатский мандат намерена отстаивать наведение порядка и прозрачности в градостроительной деятельности мэрии (Константин Толкачев) и выступать за перенос строительства храма в другое место района (КПРФ). Другая часть, прямо или косвенно связанная с «Единой Россией» и исполнительной властью,— выступать за строительство храма. Ранее, в апреле, Андрей Князев со страниц официальной областной газеты заявил, что проект строительства храма «будет реализован при участии АНО „Забота и помощь“ и ООО „Дворцовый ряд“».

Ульяновский политолог Николай Васин отмечает, что «вопрос о сквере может стать одним из основных в политических столкновениях и дебатах между кандидатами» и «в регионе это, наверное, будет впервые, когда к политической добавится конфессиональная составляющая». В то же время, считает политолог, то, что строительство храма поддержал губернатор Сергей Морозов, может сработать, с одной стороны, на мобилизацию верующего электората, с другой — увеличить протестные настроения остальных.

Высокий уровень внимания к довыборам политолог видит в изменившейся политической ситуации и желании партий обкатать свои технологии, оценить запросы избирателей. «Это такая генеральная репетиция перед выборами в гордуму 2020 года»,— добавил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск