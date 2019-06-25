Мусор потребовал новых ресурсов

Депутаты Самарской губернской думы утвердили бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, хотя некоторых парламентариев не устроило, что на мусорные полигоны и контейнерные площадки выделяются дополнительные средства. Кроме того, они попросили подтвердить или опровергнуть информацию о том, что заместителем министра энергетики и ЖКХ может быть назначена директор регоператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» Наталья Ржевская. Глава министерства не дал конкретного ответа, сославшись на то, что решение будет принимать конкурсная комиссия. Эксперты считают, что для назначения заместителем министра директору «ЭкоСтройРесурса» придется покинуть свою должность. В ином случае могут возникнуть риски злоупотребления должностными лицами своими полномочиями в интересах третьих лиц.

Самарская губернская дума приняла бюджет области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на заседании областного парламента 24 июня. За утверждение законопроекта проголосовало 32 депутата, еще девять парламентариев воздержались от голосования.

• Доходы бюджета на 2019 год составят 165,28 млрд руб., расходы — 175,69 млрд руб. Дефицит сохранится в сумме 10,40 млн руб. На 2020 год доходы и расходы областного бюджета составят 173 млрд руб., на 2021 год — 187,59 млрд руб.

Парламентарии выразили недовольство тем, что в новой редакции бюджета выделены дополнительные средства на работу регионального оператора по обращению с отходами.

Депутат губернской думы Михаил Матвеев отметил, что в проекте бюджета выделяется «существенная сумма, несколько сотен миллионов рублей на мусорные полигоны, контейнерные площадки»: «Мы уже выделяли около 200 млн руб., сейчас добавляем еще. Почему средства направляются опять на складирование этого мусора, а не на его пере­работку?».

Так, на 96 млн руб. увеличены расходы бюджета на проектирование и строительство полигонов вблизи сел Кинель-Черкассы, Большая Черниговка, Челно-Вершины, Шигоны, Хворостянка, Борское, проектирование и строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов в Рождествено. Кроме того, эти средства пойдут на проектирование, реконструкцию, строительство полигонов с зоной первичной сортировки вблизи Чапаевска, Отрадного, Похвистнева, городского поселения Нефтегорск, сельского поселения Сергиевск и Кинельского района. Еще 100 млн руб. выделят муниципалитетам на приобретение контейнеров.

Министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков уточнил, что 80 млн руб. выделено на два контракта по четырем муниципалитетам на увеличение площадей по захоронению, перегрузкам и сортировкам и один контракт на 16 млн руб. на корректировку проекта по Рождествено: «Контракты были исполнены в 2013–2014 годах, заключены в 2013 году. Документация была принята в 2014–2015 годах и не прошла экспертизу, поэтому для того, чтобы контракты реанимировать, и, учитывая то, что, помимо полигона, там будут строить еще и сортировки и перегрузки, будет заказана новая документация по изменению этих контрактов, проекты которых приняты в 2014 году».

«Как уже говорили, в бюджете выделено 346 млн руб. на регионального оператора, а именно на ремонт существующих контейнеров — 100 млн руб., покупка новых — еще 100 млн, проектирование — 96 млн, на свалки — 50 млн. При этом в отчете регоператора показано, что сумма тарифа, которая собирается с населения за первый квартал, завышена вдвое. Несмотря на явно положительные моменты в изменениях бюджета, есть и огрехи, с которыми не может согласиться наша партия, поэтому фракция ЛДПР не поддерживает редакцию законопроекта»,— заявил на заседании заместитель председателя губернской думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов.

Михаил Матвеев отметил, что в настоящий момент только 48% жителей области оплачивают квитанции регоператора: «Структура, которая занимается мусорной темой, в моем понимании, если не испытывает серьезные финансовые затруднения, то в ближайшее время, очевидно, должна испытать. Если рентабельность этого бизнеса при 48% платежах не приводит к его краху, значит, действительно тариф и норматив завышены в два раза».

Депутат на заседании попросил министра энергетики подтвердить или опровергнуть информацию о том, что заместителем министра энергетики и ЖКХ будет назначена директор ООО «ЭкоСтройРесурс» (регоператор по обращению с отходами) Наталья Ржевская, которая будет курировать тему отходов: «Выходец из этой структуры действительно рассматривается на пост замминистра?» Сергей Марков не дал конкретного ответа, отметив, что «должность проходит на конкурсной основе, принимать решение будет конкурсная комиссия».

«Решение о назначении директора „ЭкоСтройРесурса“ заместителем министра, который будет курировать мусорную тему, или просто чиновником в министерстве ЖКХ — шаг к недоверию населения министерству»,— уверен господин Матвеев.

Эксперты считают, что для назначения заместителем министра директору «ЭкоСтройРесурса» придется покинуть свою должность.

«В соответствии с федеральным законодательством, в частности ФЗ „О противодействии коррупции“, лица, замещающие государственные должности субъектов федерации, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. Исключением является, например, участие в управлении проф­союзом или представление на безвозмездной основе интересов субъекта федерации в органах управления организации, учредителем или акционером которой этот субъект является. Заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе и при посредничестве доверенных лиц, равно как любой другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной или творческой, тоже законом запрещается. Таким образом, чтобы стать заместителем министра энергетики и ЖКХ, госпоже Ржевской придется покинуть пост директора регоператора»,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Эксперт подчеркивает, что «даже в этом случае такое назначение выглядит достаточно непростым для областных министерства и правительства». «Если назначение вызывает вполне логичные вопросы уже при обсуждении на уровне губернской думы, в дальнейшем, надо полагать, не избежит внимания общественных организаций, и, скорее всего, деятельность министерства и регоператора будет находиться под пристальным вниманием в связи с возможным формированием рисков злоупотребления должностными лицами своими полномочиями в интересах третьих лиц»,— рассуждает Илья Жарский.

Ани Айвазян