На Урале ожидаются грозы, град и сильный дождь

Грозы, град, сильный дождь и усиление ветра до 23-28 м/с ожидаются в Свердловской области 25 июня. Предупреждение о непогоде свердловское управление МЧС отправило жителям Среднего Урала в смс-рассылке.

«Во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями, не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами и бытовыми электроприборами. Опасно находиться около металлических конструкций. Если гроза застала на воде, необходимо как можно быстрее добраться до берега»,— предупредили спасатели. В ведомстве порекомендовали не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.