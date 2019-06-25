«Победа» не будет летать из Перми в Турцию

Российский лоукостер – авиакомпания «Победа» отозвала у Росавиации допуск на выполнение перелетов по маршруту Пермь – Анталия и Пермь-Стамбул. Сведения об этом содержатся в материалах Росавиации. Ранее предполагалось, что полеты будут осуществляться четыре раза в неделю.

Отметим, что «Победа», получившая эти допуски в Турцию в начале года, так и не воспользовалась выданным разрешением. На Стамбул авиакомпания даже не заявилась. Лоукостер попытался открыть регулярный рейс в Анталию, но отменил полеты за несколько дней до старта программы, объяснив это учетом спроса и предпочтений клиентов.