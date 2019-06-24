На путепроводе КАД над проспектом Культуры на две недели перекроют одну полосу

В связи с производством работ по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на путепроводе на основном ходу КАД, расположенном над проспектом Культуры (внутреннее кольцо) в течение двух недель будет перекрыта для движения транспорта первая полоса. Ограничения вводятся на период с 25 июня по 10 июля, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

При этом по второй и третьей полосам движения вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, уточнили в дорожном ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 25 июня по 5 июля из-за работ по устранению колейности на внешнем кольце КАД также ограничат движение на участке между развязками с Шафировским проспектом и съездом в Мурино.