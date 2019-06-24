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Глава агрохолдинга "Орловская Нива" Сергей Будагов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Похитители орловского бизнесмена Сергея Будагова получили от 10 до 12 лет колонии

Орловский областной суд закончил рассмотрение уголовного дела организованной преступной группы, похитившей владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова. Все четверо обвиняемых были приговорены к длительным срокам лишения свободы: Игорь Арсенюк и Артур Лебедев — к 12 годам лишения свободы, Тахир Компленков — к 11 и Николай Дементьев — к десяти. Причем Артур Лебедев должен отбывать наказание в колонии особого режима, остальные осужденные – в колонии строго режима. Участников преступной группы, в зависимости от роли каждого, суд признал виновными в похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 4 ст. 166 УК РФ), в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

По версии следствия, поддержанной судом, осужденные, желая получить выкуп в размере 20 млн руб., разработали детальный план преступления, и, «имея все необходимые средства и орудия», 10 июля 2018 года постарались его реализовать. Возле садоводческого товарищества на территории Заводского района Орла они остановили Lexus LX 570, в котором на пассажирском месте находился Сергей Будагов. Угрожая оружием, злоумышленники завладели иномаркой и проехали на ней в район Лужковского кладбища. Там они оставили внедорожник со связанным в нем водителем. Господина Будагова при этом «насильно посадили в свой автомобиль» и увезли в Чернский район Тульcкой области, где незаконно удерживали. «В первые же сутки расследования слаженная работа следователей, оперативных сотрудников ФСБ, полиции, Росгвардии позволила выйти на след обвиняемых и 13 июля провести успешную спецоперацию по освобождению потерпевшего»,— напомнили “Ъ-Черноземье” в региональном управлении СКР.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ” «Похитителей бизнесмена сочли дилетантами».

Андрей Цветков


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