Депутаты отчитались о бюджете Петербурга за 2018 год

Бюджетно-финансовый комитет одобрил проект закона «Об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2018 год» в третьем чтении и рекомендовал депутатам Законодательного собрания принять его за основу. О решении сообщили на заседании в Мариинском дворце 24 июня.

Документ предлагает утвердить основные показатели бюджета города за прошлый год. Его доходы составили 579,7 млрд рублей, а расходы — 569,6 млрд руб. И если доходная часть исполнена на 104,8%, с расходной дела обстоят чуть хуже — это 96,7 %. Профицит бюджета составил 10,1 млрд руб. — достичь этого удалось за счет федеральных дотаций в декабре.

Собственные доходы города за этот период выросли до 112,9%: увеличились налоговые поступления от физических лиц и организаций. Высокие темпы роста в 2018 году наблюдались, в том числе, по акцизам на нефтепродукты (155,6%). На рост доходов повлияли и положительные показатели социально-экономического развития Петербурга. Так, оборот организаций вырос на 14,6%, а зарплата в среднем поднялась на 10%. По последнему показателю Северная столица вошла в пятерку регионов-лидеров.

Однако по ряду источников денег дождались не в полном объеме. Меньше удалось выручить от аренды и продажи государственного имущества, недостача обнаружилась и по штрафам за дорожные правонарушения. Последний момент связан как с неуплатой штрафов, так и с введением скидки в 50%.

Что касается расходов, то хуже всего бюджетные средства освоили комитет по строительству (78,7%), комитет по развитию транспортной инфраструктуры (79,7%) и комитет имущественных отношений (89,7%). В первом ведомстве не удалось полноценно реализовать Адресную инвестиционную программу, во втором — отстали от графиков строительства линий метрополитена. В КИО главной проблемой стал поздний ввод в эксплуатацию жилых домов застройщиком ООО «Дальпитерстрой».

За 2018 год государственный долг Санкт-Петербурга сократился на 4742,8 млн руб. — город погасил два кредита, предоставленные из федерального бюджета три года назад. Теперь госдолг составляет 30100,0 млн руб. — это обязательства по государственным облигациям Санкт-Петербурга. Сумма соответствует ограничениям: верхний предел госдолга — 73382,4 млн руб.

Анжела Патракова