«Помогите нам помочь вам»

Опыт форума «Петербургский диалог» стал важной составной частью дискуссии об отношениях России и Германии, развернувшейся на Петербургском экономическом форуме. Корреспондент «Д» Павел Апрелев — с заметками о том, что происходило на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между российскими и немецкими предпринимателями, политиками, общественными деятелями.

По сути, все искали созвучную сегодняшнему времени формулу успеха. Декан экономфака МГУ Александр Аузан вывел ее так: успешны страны, где патриотично настроенные элиты смогли заглянуть за 20-летний горизонт. Это и есть самое важное. «Для меня вообще люди отличаются не взглядами, а их длиной»,— уточнил Аузан.

Конечно, ясность на 20 лет вперед — это хорошо, но если судить о российско-немецких отношениях, тут бы хорошо разобраться в сегодняшнем дне. Одна из дискуссий так и называлась: чего ждать России от новой Европы? «Новой» — в смысле изменившей политический ландшафт, поставившей под вопрос судьбу своих традиционных партий. Теперь новые члены ЕС обвиняют старых: мы не для того разрушали соцлагерь, чтобы вы навязывали нам опять социалистические ценности — усиление налоговой нагрузки и государственное перераспределение налогов.

Мы-то можем разделять убеждения представителя собственной страны в ЕС Владимира Чижова: Европа уже отнюдь не «сияющий храм», удержать свои позиции в мире она может лишь в сотрудничестве с Россией. Может быть, на ПМЭФ стоило побывать хотя бы для того, чтобы понять, насколько у европейцев позиции по этому поводу расходятся. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто едва ли не проклинает санкции против России: «Ни экономические, ни политические задачи не были достигнуты. И, как всегда было в истории, Венгрия один из пострадавших в конфликте между Западом и Востоком: у Франции, Германии, Италии, несмотря на ограничения, в последние годы торговый оборот с Россией вырос, а мы потеряли полтора миллиарда…» «Но вы же всегда за санкции голосовали?» — удивился ведущий. «Просто не хотели подрывать единство ЕС».— «Почему?» — «Мы небольшая страна и не можем выступать против всех».

Скорее всего, сторонники санкций до Петербурга просто не доехали. Во всяком случае, их точно не было в немецкой делегации, чьи руководители министр экономики Петер Альтмайер и премьер-министр земли Макленбург—Передняя Померания Мануэла Швезиг говорили о неэффективности санкций, об их абсурдности в ситуации, когда немецкая и российская экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Интересно, что никто из немецких гостей не сомневается, что «Северный поток-2» будет достроен. »Без него просто невозможно,— сказала премьер-министр,— если к 2030 году мы решили отказаться от АЭС и угля».

Андрей Фурсенко: «Сейчас молодежь сориентирована на внеэкономические контакты» Фото:Коммерсантъ Мартин Хоффман: «У „Петербургского диалога“ успешная история» Фото:Коммерсантъ Анатолий Торкунов: «Цифровое образование — наша главная тема в следующем году» Фото:Коммерсантъ

Возможно, ситуация с собственной экспортоориентированной экономикой пугает немцев, но на этот раз в Петербурге очень ясно прозвучали опасения поворота России на Восток. Предприниматель Питер Тилле: «Россия обернулась лицом на Восток, и для нас это новая реальность». Министр Петер Альтмайер: «Мы должны бороться за то, чтобы молодая российская элита была сосредоточена на отношениях с Европой». Главный исполнительный директор «Сименс мобильность» Сабрина Суссон: «Выпуск и обслуживание электропоездов «Ласточка» мы намерены на 80% локализовать в России. С китайцами вы вряд ли такого достигните».

Было стойкое впечатление, что немцы хотят вернуться либо к какой-то изначальной точке отношений, либо найти новую. Все выглядело будто по формуле «Помогите нам помочь вам».

Среди дискуссионных клубов между россиянами и европейцами, на которые разбит Петербургский форум, был один, где дружественность и отсутствие негативного подтекста не могли не обратить на себя внимание.

В Петербурге впервые попытались подвести хотя бы промежуточные итоги работы трех общественных диалогов России с европейскими соседями. Ведущая круглого стола партнер компании «Делойт и Туш» Екатерина Трофимова собрала за ним лидеров «Петербургского диалога» председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова и директора Российско-немецкого форума Мартина Хоффмана, «Сочинского диалога» — помощника президента РФ Андрея Фурсенко и почетного президента палаты экономики Австрии Кристофа Ляйфля, диалога «Трианон» — ректора МГИМО, академика РАН Анатолия Торкунова и бывшего посла Франции в России Пьера Мореля.

Диалогу с австрийцами нет еще и года, российско-французская инициатива на год старше — вот почему разговор был скорее передачей опыта от Виктора Зубкова коллегам и общим обменом идеями. Ничего удивительного, ведь «Петербургский диалог» существует уже 18 лет! Стоит вспомнить, что, когда Зубков и его коллега Рональд Поффала приняли форум под свое руководство, в нем было пять рабочих групп, сейчас их вдвое больше. «Петербургский диалог» проводит до 30 встреч в год. «В выборе тем дискуссий и географии встреч рабочих групп нас отличает высокая степень свободы, и это важно»,— подчеркнул Зубков. Его партнер по диалогу Мартин Хоффман добавил: »Успешная история нашего диалога держится на двух китах — контактах городов и молодежных обменах». Кристоф Ляйфль на это заметил, что в российско-австрийском диалоге он мечтает еще об одном «ките» — культуре — и хотел бы в следующем году пригласить «Сочинский диалог» на фестиваль в Зальцбург. Андрей Фурсенко поддержал коллегу: «В отличие от нашего поколения, молодежь сориентирована на внеэкономические контакты. Наша задача — дать им больше свободы».

Виктор Зубков: «Мы готовы передавать опыт „Петербургского диалога“» Фото:Александр Носков / фонд Росконгресс Пьер Морель: «В „диалоги“ нужно втягивать новых людей» Фото:Коммерсантъ Кристоф Ляйфль: «Нам нужен еще один кит, на котором стоят отношения — культура» Фото:Александр Носков / фонд Росконгресс

Чего действительно не стоит недооценивать, так это интереса молодежи разных стран друг к другу. Когда «Трианонский диалог» провел во Франции конкурс на знание России, оказалось, что лишь один из пяти его победителей бывал в нашей стране. Российско-французский диалог, как рассказал академик Торкунов, нашел свой собственный удобный формат — в каждом году одна большая сквозная тема для общего обсуждения. Прошедший год был годом городов будущего, нынешний — цифрового образования. В рамках последнего, к примеру, провели съезд французских учителей русского языка.

«Важно понять,— заявил Пьер Морель,— что политический спор не должен уничтожать добрые отношения между обществами». Контакты гражданских обществ — это своеобразные антисанкции, работающие на объединение Европы.

Очевидно, что немало европейских стран созрело для такого рода контактов с Россией. «Петербургский диалог» вполне может стать лабораторией, обучающей технологиям такого рода общественных отношений.