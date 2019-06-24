Куда двигаться «оборонке»?

В последние годы прослеживается тенденция снижения ГОЗ, что не может не волновать предприятия оборонной промышленности. В Сочи прошла всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Заказчик — исполнитель — продукция», на которой выступил с докладом генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олег Лавричев.



С 2009 года темпы роста выпуска промышленной продукции были довольно существенны, но с 2017 года наблюдается их спад, связанный с уменьшением объема ГОЗ. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа и прогнозирования наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Игорь Фролов.

Тему продолжил генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев. Он отметил, что предприятия оборонной отрасли нуждаются в реальной поддержке со стороны государственных институтов в процессах диверсификации собственных производств. Несмотря на внушительный список проблем, руководству АО «АПЗ» сегодня удается наращивать объем гражданской продукции.

— Мы ежегодно увеличиваем производительность труда при прочих равных условиях, — сказал Олег Лавричев. — На предприятии было разработано новое положение о премировании. Теперь все бонусы и премии привязаны к целевым показателям эффективности, достигаемым каждым подразделением. От внедрения стандартов бережливого производства экономика предприятия только выигрывает.