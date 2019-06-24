НБД-Банк и интернет-бухгалтерия «Мое дело» заключили договор о сотрудничестве

НБД-Банк пополнил ряд партнеров компании «Мое дело». Благодаря двусторонней интеграции сервисов, предприниматели могут автоматизировать ведение бухгалтерского учета.



Все данные по совершенным операциям автоматически будут передаваться из интернет-банка в интернет-бухгалтерию. Выписки с расчетного счета загружаются в сервис, а сформированные платежные поручения отправляются в банк. При этом нет необходимости многократно вводить логин и пароль. Чтобы подключить обмен данными, достаточно следовать инструкции. Это займет не более 15 минут.

«Цель НБД-Банка — создать для своей клиентской группы — малого и среднего бизнеса — максимально комфортные условия для ведения дел. Сегодня многие компании «уходят» в Интернет и предоставляют услуги по самым разным направлениям в режиме онлайн. Наладив прямые каналы электронного обмена финансовой информацией между нами и нашими клиентами, мы приняли решение включить в эту цепочку компанию «Мое дело», которая предоставляет сервис для ведения интернет-бухгалтерии. Обновление и развитие партнерских программ — это наш инструмент создания своеобразной «экосистемы» для предпринимателей, их поддержки по самым разным направлениям, которую они могут получить в одном месте — в НБД-Банке. И мы видим, что эти сервисные улучшения не просто полезны, но и востребованы в бизнес-среде», — комментирует начальник Управления по развитию филиальной сети банка ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский.

«Теперь тысячи нижегородских клиентов сервиса «Мое дело» смогут значительно упростить ведение бухгалтерии. Бизнес можно и нужно автоматизировать, именно поэтому «Мое дело» расширяет список банков-партнеров», — рассказал Сергей Панов, генеральный директор сервиса «Мое дело».

Интернет-бухгалтерия «Мое дело» — сервис, с помощью которого предприниматели и владельцы организаций могут вести бухгалтерию самостоятельно. Чтобы пользоваться сервисом, не требуется бухгалтерское образование — операции совершаются с помощью пошагового мастера.