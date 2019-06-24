НБД-Банк и интернет-бухгалтерия «Мое дело» заключили договор о сотрудничестве

НБД-Банк пополнил ряд партнеров компании «Мое дело». Благодаря двусторонней интеграции сервисов, предприниматели могут автоматизировать ведение бухгалтерского учета.
Все данные по совершенным операциям автоматически будут передаваться из интернет-банка в интернет-бухгалтерию. Выписки с расчетного счета загружаются в сервис, а сформированные платежные поручения отправляются в банк. При этом нет необходимости многократно вводить логин и пароль. Чтобы подключить обмен данными, достаточно следовать инструкции. Это займет не более 15 минут.
«Цель НБД-Банка — создать для своей клиентской группы — малого и среднего бизнеса — максимально комфортные условия для ведения дел. Сегодня многие компании «уходят» в Интернет и предоставляют услуги по самым разным направлениям в режиме онлайн. Наладив прямые каналы электронного обмена финансовой информацией между нами и нашими клиентами, мы приняли решение включить в эту цепочку компанию «Мое дело», которая предоставляет сервис для ведения интернет-бухгалтерии. Обновление и развитие партнерских программ — это наш инструмент создания своеобразной «экосистемы» для предпринимателей, их поддержки по самым разным направлениям, которую они могут получить в одном месте — в НБД-Банке. И мы видим, что эти сервисные улучшения не просто полезны, но и востребованы в бизнес-среде», — комментирует начальник Управления по развитию филиальной сети банка ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский.
«Теперь тысячи нижегородских клиентов сервиса «Мое дело» смогут значительно упростить ведение бухгалтерии. Бизнес можно и нужно автоматизировать, именно поэтому «Мое дело» расширяет список банков-партнеров», — рассказал Сергей Панов, генеральный директор сервиса «Мое дело».
Интернет-бухгалтерия «Мое дело» — сервис, с помощью которого предприниматели и владельцы организаций могут вести бухгалтерию самостоятельно. Чтобы пользоваться сервисом, не требуется бухгалтерское образование — операции совершаются с помощью пошагового мастера.
Публичное акционерное общество «НБД-Банк» — межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. На сегодняшний день сеть НБД-Банка включает 25 офисов в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл. Высокая репутация банка подтверждается наградами за профессиональную деятельность. В 2018 году НБД-Банк стал лауреатом XIV Международной премии имени П.А. Столыпина в области экономики и финансов и получил диплом в номинации «За вклад в кредитование малого и среднего бизнеса». Также НБД-Банк стал лауреатом HR-премии «Работодатель года» в двух номинациях — «HR-имя» и «Работодатель года-2017» в сфере «Финансовые услуги». В 2019 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Также рейтинговое агентство RAEX (Эксперт RA) присвоило НБД-Банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB. Прогноз по рейтингам стабильный.