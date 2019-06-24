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«Ленэнерго» восстановило электроснабжение в Петроградском районе

Специалисты ПАО «Ленэнерго» восстановили электроснабжение части потребителей Петроградского района Петербурга после технологического нарушения в сети. Как уточнили в электросетевой компании, с 18:23 все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Таким образом блэкаут на Петроградской стороне продлился около часа.

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях, что вечером в понедельник, 24 июня, без света на Петроградской стороне остались некоторые здания. Также отключились светофоры и встали трамваи.

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