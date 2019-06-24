Корпоративные новости на «Ъ FM»

Люксембургский East-West United Bank, который на 100% принадлежит АФК «Система», выходит на рынок торгового финансирования в Европе и запускает новый продукт – дoкументарные операции. С июля 2019 года клиенты банка cмогут использовать в расчетах со своими партнерами документарные аккредитивы, банковские гарантии и документарные инкассо.

«Расширение продуктовой линейки — лишь первая фаза проекта по выходу на рынок торгового финансирования. Банк серьезно нацелен на развитие услуг, адресованных экспортерам и импортерам, трейдерам и международным торговым компаниям, и рассчитывает увеличить свой комиссионный доход», — говорит гендиректор EWUB Сергей Пчелинцев.