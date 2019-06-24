ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России до 0,8–1,3%

В третьем квартале текущего года темп прироста ВВП России ускорится до 0,8–1,3%, прогнозирует ЦБ России в своем докладе о денежно-кредитной политике на 2019 год. Такие темпы роста ВВП регулятор связывает с реализацией национальных проектов и увеличением государственных инвестиций.

По оценкам ЦБ, замедление роста ВВП в первом квартале нынешнего года носило временный характер, связанный с повышением с начала года ставки НДС и, соответственно, с ускорением роста цен. Кроме того, сдерживал экономическую активность слабый внешний спрос на российские товары и услуги на фоне замедления роста мировой экономики, а также действия ограничений на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК.

После замедления прироста ВВП в первом квартале во втором квартале годовой темп прироста совокупного выпуска повысится и составит, по оценкам, 0,5–1,0%.

Ранее Росстат сообщал о рекордном росте ВВП за шесть лет: по итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3%, до 103 трлн 626,6 млрд руб. Показатель оказался выше прогнозов Минэкономики и Центробанка, которые ожидали рост ВВП в 2018 году на 2%.

Подробнее о причинах снижения ВВП в начале 2019 года «ВВП ожидаемо упал».