Активы обанкротившегося строителя макаронной фабрики в Воронежской области будут продавать публичным предложением

Повторный аукцион по продаже воронежского ООО «Продакшен групп-м» (ПГМ), назначенный на 21 июня, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего ПГМ Александра Телегина. Имущество продавалось за 97,5 млн руб.

В едином лоте: земельный участок площадью 2,77 га, 4,6 тыс. кв. м производственных помещений, башня Рожновского и другие объекты инфраструктуры, производственное оборудование, включая автоматические линии по производству макаронных изделий. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 июня, сам он пройдет 21 июня.

Ранее еще один аукцион был признан несостоявшимися из-за отсутствия участников. Теперь торги пройдут путем публичного предложения. Цена отсечения будет установлена на уровне 69% от повторной — 67,3 млн руб.

ПГМ с 2014 года планировала построить в Павловске мукомольный завод стоимостью 600 млн руб. мощностью 54 тыс. т в год. Однако завод так и не начали возводить. В сентябре 2018 года проект был исключен из перечня «особо значимых». С заявлением о банкротстве ПГМ обратился «Балашовский комбинат хлебопродуктов». Также в суд вступил Сбербанк, который кредитовал проекты компании. В начале июля 2017 года ПГМ ушла под наблюдение. В ноябре того же года ее признали банкротом.

Сергей Калашников