Природный пожар в лесном массиве Мордовии тушат на площади 1,7 тыс. гектаров

В лесном массиве Зубово-Полянском района Мордовии локализовали природный пожар на площади 1,7 тыс. га, сообщает республиканское ГУ МЧС. Для его тушения решено привлечь аэромобильную группировку.

Сообщение о возгорании поступило 21 июня. Из-за жаркой погоды и порывистого ветра площадь пожара увеличилась с 0,25 га до 1,7 тыс. га. На месте проводятся мероприятия по тушению очага, организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС. Оперативную группу возглавил председатель правительства Мордовии Владимир Сушков.

Анастасия Еремина