Взятка запахла марихуаной

В Краснодаре начинается слушание дела в отношении бывшего председателя Щербиновского райсуда Александра Турицына, обвиняемого в получении взятки от наркополицейских за «правильный» приговор по делу об изготовлении наркотиков. Приговор судьи Турицына наркозависимому местному жителю был отменен президиумом краевого суда по инициативе прокуратуры, между тем сам осужденный признавал свою вину. По мнению защиты Александра Турицына, отмена приговора имела целью принудить сотрудников ныне упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) свидетельствовать против судьи.

Краснодарский краевой суд назначил на сегодня предварительное слушание уголовного дела в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда Александра Турицына, обвиняемого в получении взятки за вынесение приговора в интересах сотрудников ФСКН и полиции. Об этом сообщили в суде.

По данным Следственного комитета России (СКР) и прокуратуры, обвинение связано с уголовным делом об изготовлении наркотиков, которое рассматривал судья Турицын. В этом преступлении обвинялся местный житель Евгений Головань, ранее судимый за кражи и незаконное приобретение наркотиков. Он состоял на диспансерном учете как наркозависимый. В январе 2016 года, по материалам силовиков, сотрудники местного управления ФСКН остановили Голованя на улице и обнаружили у него пакет с марихуаной. Спустя две недели сотрудник линейного отдела полиции на транспорте застал Евгения Голованя в заброшенном помещении железнодорожной станции, где тот варил гашишное масло. Подсудимый Головань не отрицал вину и просил суд не наказывать его строго. В итоге судья Александр Турицын признал его виновным в незаконном хранении и изготовлении наркотических средств и назначил наказание в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы. Во время следствия Евгений Головань заявлял, что якобы оговорил себя под давлением оперативников, которые, по его словам, обещали вознаграждение за признание вины, что улучшило бы им служебную статистику. Однако позже в суде Евгений Головань отказался от этой версии. Приговор не был обжалован, осужденный отправился отбывать наказание.

В октябре 2016 года, сразу после вынесения приговора Евгению Голованю, один из сотрудников ФСКН сообщил в правоохранительные органы, что судья Александр Турицын якобы требовал от него деньги за «гарантированный» обвинительный приговор Евгению Голованю. В феврале 2017 года в станице Старощербиновской сотрудники регионального УФСБ провели оперативный эксперимент, в ходе которого в машине оперативника ФСКН, где также находился судья Александр Турицын, были обнаружены 300 тыс. руб. Судья утверждал, что в отношении него была совершена провокация и что он не прикасался к деньгам, однако в СКР посчитали, что факт получения денег был зафиксирован. На основании материалов чекистов было возбуждено дело об особо крупной взятке. Сразу после завершения оперативного эксперимента прокуратура края инициировала отмену приговора Евгению Голованю в президиуме краевого суда, мотивировав это тем, что в деле имеются признаки самооговора. Адвокат Сергей Рухтин, осуществляющий защиту Александра Турицына, указал на то, что приговор был спешно отменен краевым судом без исследования обстоятельств дела и без участия самого Евгения Голованя. Последний вышел на свободу, получил 400 тыс. руб. компенсации и тут же снова был арестован за убийство. «На мой взгляд, отмена законного и обоснованного приговора, вынесенного судьей Турицыным, имела одну цель — повлиять на сотрудников полиции,— пояснил адвокат Рухтин.— Чтобы избежать обвинения в передаче наркотических средств Голованю и фальсификации уголовного дела против него, полицейские согласились свидетельствовать против судьи».

Анна Перова, Краснодар