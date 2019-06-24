В Татарстане зарегистрировали 15 тысяч самозанятых

В Татарстане зарегистрировано порядка 15 тыс. самозанятых, сообщил на заседании Госсовета республики региональный министр экономики Фарид Абдулганиев. За май количество самозанятых увеличилось на 5 тыс. человек.

Господин Абдулганиев отметил, что к концу года республике необходимо зарегистрировать 60 тыс. предпринимателей в качестве самозанятых. При этом для Москвы, где также с начала года работает специальный налоговой режим, нужно достичь значения лишь 48 тыс. предпринимателей, выбравших этот статус.

«Необходима поддержка от федерального центра по популяризации работы в этом направлении»,— заявил министр. Напомним, в 2019 году Татарстан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» потратит 2,4 млрд руб.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил Машустин отчитался о 114 тыс. предпринимателей, уплачивающих налоги по режиму для самозанятых. Хотя месяцем ранее господин Машустин доложил Владимиру Путину о 60 тыс.

Напомним, с 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях в пилотном режиме действует новый режим — налог на профессиональный доход. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. руб. в месяц и без наемных работников могут установить приложение «Мой налог» и работать без регистрации в налоговой инспекции. В случае признания эксперимента успешным власти планируют распространить этот режим на всю страну.

“Ъ-Казань”