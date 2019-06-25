Шесть имеем

Шесть политиков заявили о намерении участвовать в выборах главы Республики Алтай, в том числе представители всех четырех парламентских партий. Однако реальную конкуренцию на выборах и.о. главы Олегу Хорохордину, чей антирейтинг растет, может составить лишь хорошо известный на Алтае коммунист Виктор Ромашкин. Впрочем, КПРФ предвыборную кампанию до сих пор не начала, в то время как «кампания Олега Хорохордина уже пытается перехватить повестку у оппозиции — врио заявляет об обновлении власти, о том, что чиновники не умеют работать», отмечают политологи.



Реготделение «Справедливой России» в Республике Алтай выдвинуло своим кандидатом на пост главы региона на предстоящих сентябрьских выборах уполномоченного по защите прав предпринимателей Леонида Ефимова. Решение было принято на региональной конференции партии 22 июня. С 2008 года господин Ефимов был главой Кош-Агачского района, но в 2012 году досрочно ушел в отставку, а в 2013 году занял пост бизнес-омбудсмена.

Помимо господина Ефимова, об участии в предвыборной гонке заявили еще пять претендентов. Врио главы РА Олег Хорохордин выдвинут от «Единой России», ЛДПР назначила своим кандидатом координатора реготделения и депутата горно-алтайского горсовета Дмитрия Софронова, глава реготделения КПРФ Виктор Ромашкин будет представлять на выборах компартию. О намерении участвовать в выборах заявили также представители Народно-патриотической партии России — власть народу и Партии народной свободы Михаил Соловьев и Мерген Теркин.

Первым документы в региональный избирком подал Олег Хорохордин. Напомним, президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай, после того как досрочно ушел в отставку бывший губернатор Александр Бердников, занимавший этот пост последние 13 лет. До этого момента господин Хорохордин занимал должность члена совета директоров ГЛОНАСС.

Выборы главы пройдут 8 сентября. Все кандидаты должны сдать документы для регистрации в избирком до 24 июля. Решение об их регистрации избирательная комиссия примет до 2 августа. Зарегистрированные кандидаты должны пройти муниципальный фильтр — собрать как минимум 81 подпись депутатов и глав органов местного самоуправления. По данным избиркома, численность избирателей в Республике Алтай на 1 января 2019 года превышала 160 тыс. человек. Для победы в первом туре кандидату предстоит набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, через 14 дней пройдет второй тур выборов.

По данным Алтайского центра политического консалтинга, с приближением выборов антирейтинг Олега Хорохордина растет. Если в мае он занимал первую строчку антирейтинга с показателем 15,2%, то в июне против него на предстоящих выборах готовы проголосовать уже 17,5% избирателей. У его главного конкурента коммуниста Виктора Ромашкина антирейтинг вырос на 1 п. п. и составил 10,3%. Исследование проводилось в первой половине июня на основании опроса 600 жителей республики.

Увеличение антирейтинга эксперты связывают с неприятием жителями республики деятельности врио и его неуверенностью, в первую очередь во время выступления на публике. «Тут, например, большая проблема — мусорные реформы. Несмотря на то, что врио собирает совещания, шумит и ругается, с периодичностью в неделю тот же Горно-Алтайск оказывается завален мусором. И люди просто не видят того, что этот человек может что-то сделать»,— говорит политтехнолог Константин Лукин. Председателя общественной организации «За республику» Владимира Петрова настораживает, что даже короткие выступления Олег Хорохордин «читает по бумажке». «Даже короткие выступления — все равно он берет бумажку и зачитывает, и читает не очень уверенно»,— говорит господин Петров.

Аналитики уверены, что единственный кандидат, который может составить конкуренцию Олегу Хорохордину на предстоящих выборах, — это коммунист Виктор Ромашкин как представитель «самой оппозиционной партии и как человек самой большой известности». Эксперты отмечают, что узнаваемость у оппозиционера сопоставима с узнаваемостью господина Хорохордина. К плюсам господина Ромашкина они относят и то, что он вырос в Алтайском крае, давно работает в республике, на бытовом уровне знает алтайский язык. «Алтайцам, которые составляют 35% населения, хочется видеть представителя своей национальности во главе республики. Если ни Мерген Теркин, ни Леонид Ефимов (оба по национальности алтайцы. — “Ъ”) не будут зарегистрированы, вопрос в том, кто соберет этот электорат? Разница в том, что Ромашкин местный, горно-алтайский, а Хорохордин — приезжий»,— напоминает политтехнолог Константин Лукин.

Эксперты уверены, что оппозиция может победить, только если начнет продумывать предвыборную кампанию и проявлять активность. «Кампания Олега Хорохордина уже пытается перехватить повестку у оппозиции: врио заявляет об обновлении власти, о том, что чиновники не умеют работать. А оппозиция пока занята документами и кулуарными разговорами»,— отметил политтехнолог Константин Лукин. «Пока что нет фигуры, вокруг которой можно было бы консолидироваться, каждый тянет одеяло на себя»,— считает Владимир Петров.

Юлия Сасевич