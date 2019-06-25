Космические грузовые планы

Новосибирская компания «Сириус» планирует за три года построить в региональном Промышленно-логистическом парке (ПЛП) комплекс обслуживания грузовой техники за 400 млн руб. Он объединит автостоянку, гостиницу, СТО, АЗС. По оценкам инвестора, реализация всех планов, заявленных резидентами промпарка, обеспечит грузопоток не менее 5 тыс. еврофур в сутки. Резиденты ПЛП заинтересованы в появлении такого комплекса, но эксперты сомневаются в реальности достижения заявленных объемов перевозок через этот парк.

Резидент Промышленно-логистического парка Новосибирской области компания «Сириус» планирует построить там крупный комплекс по обслуживанию грузовых автомобилей. «Он будет включать станцию техобслуживания для грузовых автомобилей, автостоянку, пункт питания, мотель. Это будет не гостиница уровня "пять звезд", конечно, но люди смогут с комфортом отдохнуть»,— рассказал “Ъ” директор по развитию «Сириуса» Иван Бражник. Общая площадь застройки составит 4,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка под проект — около 4 га (в собственности компании). Объем инвестиций в проект составит 300–400 млн руб., окупить вложения компания планирует за пять лет.

«Сейчас завершается этап проектирования, реализация начнется уже в этом году. К концу следующего года мы планируем ввести в эксплуатацию первые объекты, полностью завершить проект рассчитываем за два-три года»,— сказал Иван Бражник. По его оценкам, реализация планов резидентов промышленного парка увеличит этот поток до 5 тыс. еврофур в сутки. Комплекс «Сириуса» при «стандартной рабочей загрузке 70–80%» будет обслуживать около 50 машин в день, говорит господин Бражник.

По его словам, в Новосибирской области на сегодняшний день таких комплексов нет. «Строительство в ПЛП крупных логистических комплексов потянет за собой грузопотоки из города. Так что строительство сервисной станции в этой локации перспективно»,— уверен Иван Бражник.

В управляющей компании Промышленно-логистического парка уточнили “Ъ”, что в настоящее время грузооборот всех резидентов ПЛП составляет 200 еврофур в сутки. По данным УК, в ПЛП реализуют свои инвестиционные проекты 18 резидентов: завод «Арнег», «Завод тарных изделий», логистический комплекс «Глории джинс», «Восточная снековая компания», «Росагромаркет», «Мондэлис Русь» и др. Объем заявленных ими инвестиций превышает 60 млрд руб. В 2019 году о планах реализовать свои инвест­проекты заявили Pepsi, «Алютех», транспортно-логистический центр «Новосибирск».

Пять лет назад руководство ПЛП обещало построить на площадке парка административно-деловой комплекс, который бы включал гостиницу, кафе и ресторан, офисные помещения с конгресс-центром, парковки для крупногабаритного транспорта, заправку и СТО. Однако проект так и не был реализован. Развитие административного комплекса на территории ПЛП «идет поэтапно, по мере заполнения площадки резидентами и возникновения у них потребности в дополнительных услугах», уточнили “Ъ” в УК ПЛП.

В компании-резиденте промпарка «Росспак» сообщили, что будут пользоваться услугами комплекса «Сириуса»: «Мы сами не занимаемся обслуживанием грузового транспорта, наш проект это не предусматривает».

Прогноз компании по грузопотоку, следующему через ПЛП, серьезно завышен, считает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков: «Есть вопрос: когда при сегодняшнем потоке грузового транспорта в ПЛП он вырастет до 5 тыс. еврофур при нынешних темпах развития экономики? Я бы пересмотрел столь радужный прогноз в сторону уменьшения».

По словам президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергея Максимова, достижение потока автотранспорта в 5 тыс. еврофур возможно с учетом транзитного потока грузовых автомобилей, идущих в Новосибирск или обратно. «Такие прогнозы только по ПЛП вызывают вопросы. Логично компании-инвестору договариваться об обслуживании грузовиков с резидентами, имеющими планы по созданию собственных сервисов для обслуживания грузовых автомобилей»,— полагает он. По данным СТЭЛС, в 2017 году автомобильным транспортом общего пользования в регионе было перевезено 8,2 млн т, в 2018 году — 8,5 млн т, транспортом необщего пользования — 18,7 млн т и 19,5 млн т соответственно.

Оксана Павлова