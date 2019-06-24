Троицкий мост в Петербурге снова разведут раньше срока

В понедельник, 24 июня, для выполнения работ по демонтажу техники, установленной к празднику выпускников «Алые паруса», Троицкий мост через Неву вновь будет разведен раньше срока — с 23:00. Переправа останется недоступной для автомобилистов до 08:00 вторника, 25 июня. Остальные мосты разведут по утвержденному графику, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Напомним, что из-за проведения «Алых парусов» Троицкий мост оставался разведенным с 14:00 23 июня до 18:00 24 июня.

“Ъ-СПб” писал, что праздник выпускников «Алые паруса – 2019» в Петербурге посетили более 1,4 млн человек.