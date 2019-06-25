Установлен предел человеческой выносливости

Ученые из частного Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина, США) выявили абсолютный предел человеческой выносливости. Наблюдая спортсменов, участвующих в наиболее сложных спортивных состязаниях (как, например, велосипедная многодневка Tour de France), они вычислили максимальный показатель метаболического расхода энергии, который оказался в 2,5 раза выше, чем в состоянии покоя, или же 4 тыс. калорий в день. На повседневной основе более высокие показатели едва ли совместимы с жизнью.

Исследование началось с марафона Race Accross the USA, в котором атлеты должны пробежать 3080 миль (из Калифорнии в Вашингтон) за 140 дней. Чтобы быть способными на такое, спортсмены годами бегают по марафону в день шесть дней в неделю. Ученые исследовали воздействие такого режима на их организмы: показатели метаболизма атлетов в состоянии покоя, то есть калории, которые сжигаются организмом без дополнительной нагрузки, измерялись до и после соревнования.

В результате обнаружилась прямая связь между длительностью спортивного мероприятия и затратами энергии: чем длиннее соревнование, тем труднее организму сжигать калории. Таким образом, человек может значительно превысить свой базовый показатель метаболизма, выполняя короткую серию упражнений, но в долгосрочной перспективе этот высокий показатель не будет устойчивым. Один марафон требует от атлета превысить показатель метаболизма в состоянии покоя в 15,6 раза. Во время 23-дневного Tour de France велосипедисты сжигают в 4,9 раза больше калорий, на 95-дневном Antarctic trekker — в 3,5 раза больше, чем в состоянии покоя. Интересно, что беременность создает на организм человека схожие по интенсивности нагрузки.

Ученые также выяснили, что тело не может переварить, усвоить и выдать достаточно калорий и полезных веществ, чтобы поддерживать высокий расход энергии. Тело может истратить собственные ресурсы, сжигая жир или мышечную массу, которые впоследствии восполнятся, во время коротких мероприятий. Но на экстремально долгих соревнованиях, чреватых полным измождением, телу приходится, по словам ученых, балансировать трату энергии, то есть снижать ее.

Доктор Герман Понцрер, руководитель исследования, считает, что эти находки могут помочь атлетам: «На гонке Tour de France знание своего предела позволяет велосипедистам верно распределить силы. Мы говорим о том, как энергия расходуется днями, неделями и месяцами, то есть это может быть прекрасно применимо к режимам тренировок и соображениям, как хорошо они подходят метаболическим лимитам тела в долгосрочной перспективе».

Петр Харатьян