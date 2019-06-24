В Ростовской области загорелся автобус, перевозивший детей из лагеря

В понедельник, 24 июня, на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе загорелся автобус, который вез отдыхавших в лагере на Черном море детей. В ходе происшествия никто не пострадал. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание моторного отсека автобуса началось около 16:09. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 4 кв. м в 16:24. В тушении задействовано семь человек и две единицы техники.

В автобусе находилось 75 человек, из них 70 детей, два водителя и три сопровождающих. Автобус следовал из поселка Кабардинка Краснодарского края в Красносулинский район Ростовской области. Из Каменска выехал автобус для дальнейшей перевозки пассажиров.

Кристина Федичкина