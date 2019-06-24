Nespresso предлагают провести лето по-австралийски

Каждый год кофе-эксперты Nespresso представляют летнюю лимитированную коллекцию. На этот раз источником вдохновения стал целый континент. Australian Summer — так называется летняя коллекция, в которую вошли два бленда, подходящих для приготовления коктейлей со льдом на основе кофе.

Купаж нового бленда Long Black Over Ice на основе арабики из Южной Америки и Восточной Африки отличается легким цветочно-фруктовым ароматом. Его предлагается сочетать со льдом и газированной водой. Бленд Flat White Over Ice — это купаж арабики темной обжарки с нотами специй. Помимо льда к нему стоит добавить молока. Для сластен пригодятся ванильный, кокосовый или карамельный сироп — этим летом Nespresso сотрудничает с брендом Monin, в рамках коллаборации доступен набор мини-сиропов.

Новая коллекция Australian Summer и специальный набор сиропов доступны с июня в бутиках Nespresso по всему миру, а также на сайте бренда.