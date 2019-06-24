Залоговое имущество завода «ТагАЗ» выставили на торги за 95 млн рублей

Имущество «Таганрогского автомобильного завода», находящееся в залоге у АО «ЮниКредит Банк», выставили на торги за 95,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

В лот входит различное оборудование предприятия, все оно находится на территории завода в Таганроге. Минимальная цена продажи — 50% от стартовой стоимости или 47,6 млн руб. Задаток — 20% от цены продажи имущества. Прием заявок на участие в торгах продлится до 12 июля.

Ранее все имущество обанкротившегося «Таганрогского автомобильного завода» выставляли на торги единым лотом за 4,5 млрд руб.

Таганрогский автомобильный завод был запущен в 1998 году, общий объем инвестиций в проект составил более $320 млн. Во время кризиса 2009 года завод начал испытывать финансовые трудности. В 2012 году завод подал заявление о банкротстве, в начале 2014 года арбитраж признал предприятие банкротом. В числе его кредиторов Сбербанк (4,3 млрд руб.), Газпромбанк (3 млрд руб.), ВТБ (7,3 млрд руб.), а также Росбанк (1,6 млрд руб.), Абсолют-банк (1,1 млрд руб.).

Кристина Федичкина