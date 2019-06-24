Региональный бизнес нарастит производительность

В Ростове состоялся семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Участниками последнего к 2024 году станут не менее 195 средних и крупных компаний из Ростовской области. Цель – добиться к 2024 году роста производительности труда на крупных и средних предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта области не менее, чем на 4,9 % в год. Для участников нацпроекта предусмотрены льготные займы российского Фонда развития промышленности: до 300 млн руб под 1% годовых.

Ростовская область стала одним из 20 пилотных регионов России, отобранных для реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В течение пяти лет – до 2024 года - его участниками должны стать не менее 195 региональных компаний, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. «В проекте уже принимают участие 17 предприятий, - уточнил он. - Мы выбираем из тех предприятий, которые формируют экономику региона, производят большую часть валового регионального продукта. В проекте не участвуют компании из сырьевого сектора. Мы отбираем предприятия из сфер сельского хозяйства, строительного комплекса и перерабатывающей промышленности».

Виктор Гончаров добавил, что участниками проекта могут стать компании, зарегистрированные в Ростовской области, с выручкой от 400 млн руб до 30 млрд руб в год. Иностранным компаниям может принадлежать не более 25% в их уставном капитале.

Нацпроект нацелен на поддержку российского предпринимательства и развитие российской экономики. Основной инструмент поддержки - производственный консалтинг.

«Задача наших специалистов – приехать на предприятие и совместно с его командой, с генеральным директором разобрать производственный процесс, выявить все неэффективные участки и построить идеальную модель работы, - пояснила Светлана Горчакова, заместитель гендиректора по аналитической работе и методологии АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». – Нам важно добиться необходимых показателей выработки загрузки персонала и пр.

По словам госпожи Горчаковой, такой подход хорош тем, что федеральные эксперты и сотрудники предприятия добиваются результата совместно. Помимо этого, специальное обучение в каждой компании проходят два штатных тренера, которые в дальнейшем будут заниматься реализацией проекта своими силами.

Кроме того, в Ростовской области создан региональный центр компетенций, сотрудники которого также пройдут обучение и будут сопровождать проект в регионе после отъезда федеральных коллег.

«Ростовская область на фоне других регионов выглядит замечательно, - подчеркнула Светлана Горчакова. - Еще до выхода в регион наших экспертов – из федерального центра компетенций – уже был создан региональный центр. В него набраны люди, которых мы воспитаем, и которые в дальнейшем будут самостоятельно реализовывать проект повышения производительности труда. Регион уже готов качественно отработать с нами 9 месяцев».

Основным инструментом финансовой поддержки предприятий должны стать льготные займы федерального Фонда развития промышленности. Их можно использовать для технического перевооружения предприятий, в частности, для модернизации оборудования.

Среди региональных компаний, уже ставших участниками нацпроекта, - «Шахтинский завод ”Гидропривод”», «Атоммашэкспорт» и «Топаз-сервис» из Волгодонска, а также таганрогский завод «Полимерпром». Представители компаний и региональной власти, участвовавшие в семинаре, выразили уверенность в том, что реализация проекта в регионе, помимо прочего, будет способствовать увеличению экспортного потенциала Ростовской области.