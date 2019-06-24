Филиал МТС в Башкирии возглавил Егор Фисюк

Филиал телеком-оператора МТС в Башкирии возглавил Егор Фисюк, с 2016 года руководивший подразделением компании в Оренбургской области, сообщает пресс-служба МТС. Егор Фисюк родился в 1982 году. Окончил Оренбургский государственный университет. Карьеру в телеком-отрасли начинал с должности специалиста отдела продаж в ОАО «Оренсот» (позже — оренбургский филиал ОАО «Вымпелком»). С 2011 года занимал руководящие должности в Приволжском регионе ОАО «Вымпелком», с сентября 2015 года работал коммерческим директором по развитию массового рынка Центрального региона этой компании.

В Башкирии господин Фисюк будет обеспечивать общее руководство филиалом МТС, управление мобильным бизнесом и реализацию бизнес-стратегии компании, включая развитие телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе мобильных сетей 2G, 3G и 4G.

Ирина Самойлова