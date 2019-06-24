Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о странах с самой дорогой недвижимостью в мире по версии Knight Frank.

Гонконг — самый дорогой рынок жилой недвижимости в мире. Средняя цена в высокобюджетном сегменте здесь достигает почти $46 тыс. за кв. м. Согласно данным исследования компании Knight Frank, анализ пятилетнего периода показал, что несмотря на продолжающийся рост средних цен на недвижимость с 2014 года, самый высокий показатель стоимости был зафиксирован еще в 2016 году при продаже дома в Гонконге с общей суммой сделки превышающей $38 млн, это по 303 тыс. за кв. м.

Лондон и Нью-Йорк занимают вторую и третью строчки рейтинга со стоимостью высокобюджетной недвижимости в $32,5 и 32 тыс. за кв. м соответственно. Интересно, что на рынке Лондона, несмотря на падение цен на 7% в период с 2015 по 2017 гг., в 2017 году был достигнут рекордный показатель в $163,4 тыс. за кв. м, что на 35% выше максимальной цены в Нью-Йорке в 2015 году.

Дубай остается самым доступным из всех проанализированных рынков со средней ценой в $6,7 тыс. за кв. м. Тем не менее и в данной локации были зафиксированы пиковые цены: в 2014 году прошла сделка по цене в $42,7 тыс. за кв. м. Москва в рейтинг городов с самым высоким уровнем цен на недвижимость не вошла.